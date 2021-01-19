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Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

'da elektrik kontağından çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangıda ev kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 19.1.2021 09:32 Son Güncelleme: 19.1.2021 09:33 ABONE OL
Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

Atakum ilçesi Yenimahalle'de 5 katlı bir binanın ikinci katında, Irak uyruklu Muhammed A.A.A.'nın ailesiyle birlikte yaşadığı dairede saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Muhammed A.A.A., ailesiyle birlikte daireden çıkıp, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, elektrik ve doğalgaz bağlantılarını kapatarak yangına müdahale etti.

MAHALLE DUMAN ALTINDA KALDI

Yükselen yoğun duman nedeniyle ekipler, uzatılan merdivenle apartmanda oturanları tahliye etti. İtfaiye erlerinin kucağında aşağı indirilen dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında daire kullanılmaz hale geldi. Elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı
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Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
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