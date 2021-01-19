Aranan şüpheli kümesten çıktı

Edinilen bilgiye göre C.B., Mücahitler Mahallesi kırsalında tanımadığı, kar maskeli bir şahıs tarafından ateşli silahla ayağından vurulduğunu beyan ederek Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde olayın failinin M.A. olduğu belirledi.