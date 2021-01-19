Aşıda ikinci adım

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, yaptığı açıklamada, kentte ilk aşı programının sağlık personeline yönelik yapıldığını anımsatarak, "Bilindiği üzere ilimizde 14.01.2021 tarihinde aşılama programının birinci adımı sağlık çalışanlarımıza yönelik başlandı ve halen devam etmektedir. Şimdiye kadar yaklaşık 8 bin sağlık çalışanımızın 1. doz aşıları yapıldı. Sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan aşı takvimi 20.01.2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar devam edecektir. Yarına kadar tüm sağlık çalışanlarının 1. doz aşılarının tamamlanacağı kanaatindeyiz. Bununla birlikte halen ilk doz aşılarını yapmayanlarında aşı takvimine gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" dedi.

HUZUREVLERİ, BAKIMEVLERİ VE 90 YAŞ ÜSTÜNE YÖNELİK AŞI UYGULAMASINA BAŞLANDI

Bugünden itibaren aşılama programında 2. adıma geçildiğini belirten Prof. Dr. Polat, "Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de Huzurevi, engelli ve Bakım Merkezlerinde kalanlar ve bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu çalışanlara yönelik pandemik COVİD-19 aşılamalarına başlanmıştır. Ayrıca bugünden itibaren 90 yaş üzeri olup, daha önce Coronavirus hastalığını geçirmemiş olan vatandaşlarımızın aşılarını evde yapacağız. Ancak aynı handede 80 yaş ve üstü vatandaşımız varsa onun da aşısı yapılacaktır. Daha önce PCR testleri pozitif olup, 6 aylık süreyi (180 gün) dolduran 90 yaş ve üstü vatandaşlarımız aşı takvimine dahil edileceklerdir. Bununla birlikte yine daha önce testleri pozitif olup, henüz 6 aylık süreyi doldurmamış kişilere aşı yapılmayacaktır. Aşılama donanımlı ekipman ve personelimiz tarafından yaş grubu içinde yer alan vatandaşlarımızın veya yakınlarının yoksa yetkililerin telefonlarına gelecek koddan sonra yapılacak. Aşı ve bilgilendirme yapıldıktan sonra yarım saatlik bir gözlem süresi olacaktır. Sağlık çalışanlarımızın pandemiye karşı kararlı mücadelesi devam ediyor. Maske, Mesafe ve temizlik kurallarına uyuldukça başarımız kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.