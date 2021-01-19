Asırlık çınarlar kökünden kesildi

Dolmabahçe Caddesi üzerindeki asırlık Londra çınarları, yoldan geçen araçların egzozlarından çıkan dumandan etkilenerek doku bozuklaşması mantarı hastalığına yakalandı. Çınar gövdelerindeki mantar çürümesine engel olmak için defalarca önlem alınmaya çalışılsa da çürümeler gün geçtikçe artış gösterdi. Bu nedenle asırlık çınarların Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu'nun kararı gereğince kesilmesine ve yerine Doğu çınarı dikilmesine karar verildi. İBB ekipleri de önceki gün çınar ağaçlarını kökünden kesti.