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Asırlık çınarlar kökünden kesildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 ABONE OL
Asırlık çınarlar kökünden kesildi
Dolmabahçe Caddesi üzerindeki asırlık Londra çınarları, yoldan geçen araçların egzozlarından çıkan dumandan etkilenerek doku bozuklaşması mantarı hastalığına yakalandı. Çınar gövdelerindeki mantar çürümesine engel olmak için defalarca önlem alınmaya çalışılsa da çürümeler gün geçtikçe artış gösterdi. Bu nedenle asırlık çınarların Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu'nun kararı gereğince kesilmesine ve yerine Doğu çınarı dikilmesine karar verildi. İBB ekipleri de önceki gün çınar ağaçlarını kökünden kesti.
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Asırlık çınarlar kökünden kesildi
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