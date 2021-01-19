Askıya 40 bin tablet koydu

Gaziantep'te uzaktan eğitimde kullanılmak üzere başlatılan "Askıda Tablet" kampanyasına 20 bin tablet bağışlayan Şahinbey Belediyesi, ihtiyaç üzerine 20 bin tablet daha bağışlama kararı aldı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan Askıda Tablet kampanyasına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkâmil Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nin finansal iş birliğinde askıda tablet kampanyası kapsamında bağışlanan "60 Bin Tablet" öğrencilere ulaştırılmıştı.

Şahinbey Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında uzaktan eğitime 20 bin tablet desteği daha verildi. Vali Davut Gül, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, kısa süre önce 60 bin tabletin dağıtıldığını hatırlatarak, 20 bin ek tablet ile de önemli bir ihtiyacın giderileceğini kaydetti.

Gaziantep'te yaklaşık 600 bin öğrencinin bulunduğunu belirten Vali Gül, " 20 bin çok önemli bir rakam ama bu 20 bin ile de sorunumuz çözülmeyecek. Sorunun tamamen çözülmesinin tek çaresi Pandeminin gündemimizden kalkması ama Şahinbey'de toplamda dağıtılacak 50 bin tabletin olması da en azından ihtiyaç sahibi her eve bir tane bile olsa tablet gireceği anlamına geliyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Askıda Tablet kampanyasına daha önce de destek verdiklerini anımsatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ise "Kovid-19 hastalığıyla beraber uzaktan eğitim için öğrencilerimizin tablet ihtiyacı doğdu. Şahinbey'de de ihtiyaç sahibi öğrencimiz oldukça fazla. Şu ana kadar 30 bin tablet Şahinbey'de dağıtıldı fakat her gün yeni talepler geliyor, bu talepleri de karşılamak adına 20 bin ilave tablet daha almak istiyoruz. Amacımız öğrencilerimizin bu ihtiyacını karşılayıp en azından eğitim öğretimden uzak kalmamalarını sağlamak. Bir nebze buna katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

Konuşmalar sonrasında Şahinbey Belediyesi tarafından temin edilecek ek 20 bin tablet için imzalar atıldı. Böylelikle Gaziantep Modeli ile başlatılan Askıda Tablet kampanyası kapsamında toplanan tablet sayısı 80 bin oldu.