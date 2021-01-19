Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bağ evini soyan hırsızlar tutuklandı

Bağ evini soyan hırsızlar tutuklandı

'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bağ evini soyan hırsızlar çaldıkları eşyalar ve paralarla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden üçü tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 17:30 ABONE OL
Bağ evini soyan hırsızlar tutuklandı
Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Atariye Mahallesinde bir bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren Okan E. (31) Feridun D. (27) İsmail D. (30) Eray İ. (29) isimli şahıslar çaldıkları 2 adet av tüfeği, 1 adet televizyon,1 adet köstekli saat, 500 adet av fişeği, 1 adet kaset çalar, 1 adet plak çalar, çeşitli av malzemeleri 500 Dolar ve 4000 TL para ile yakalandı. Adlî mercilere sevk edilen şüphelilerden Okan E, Feridun D. ve İsmail D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bağ evini soyan hırsızlar tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA