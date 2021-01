Bakan Kasapoğlu: İyi ki varsın Eren kardeşim

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi ziyaretler için Trabzon'a geldi. Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ak parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvzaoğlu, Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; "Trabzon hakikaten her zaman varlığını ifade etmiş, bunu da tarihimizde müstesna bir yeri olarak ortaya koymuş bir şehrimiz. Trabzon' un her açıdan gelişmesi, ilerlemesi çok ama çok önemli. Gençlik ve Spor ülkemizin istikbali açısından iki önemli alan. Son 18 yılda çok anlamlı bir boyutu, devrimi ortaya koyuyor. 90'dan fazla tesis, son 18 yılda 10 misli tesisleşmeye ortaya koyuyor. Türkiye'de hakikaten ilk deniz dolgusu Şenol Güneş Spor Kompleksi yatırımıyla, yurt kapasitesiyle ve gençlik merkezlerimiz… Gençlerimiz neredeyse biz oradayız anlayışıyla Trabzon' un en merkezi alanına gece gündüz çalışacak, gençlerimize yeni bir yuvanın merkezin kazandırılmasının heyecanını yaşıyoruz. Trabzon en öncü şehirlerden bir tanesi. Hükümetini sporda, gençlikte ki iddiasını en güçlü şekilde yaşayan hisseden şehirlerden bir tanesi. Trabzonlunun gündeminde her daim spor var. Bu anlamda ki potansiyeli çok güçlü. Bizde gençlerimizi yarınlara daha güçlü ve donanımlı hazırlamak için Gençlik Merkezi, Spor Alanları ve yurtlarımızla bu çıtayı yukarı taşımaya devam edeceğiz. Bugün plan ve projelerimizi tekrar konuşacağız, daha yukarı taşımanın gayreti inancı içerisinde, bir olarak beraber olarak bu güzel tabloyu daha diri tutmanın gayreti içinde olacağız." dedi.

KARADENİZ'İN KUZULARINI ÇAKALLARA KAPTIRMAYACAĞIZ!

Gençlik bizim en büyük umudumuz, varlığımız olduğunu ifade eden bakan Kasapoğlu," Gençlerimiz için hiçbir fırsatı geride tutmadan, her imkanı onların önüne sererek, onların elinden tutmaya, omuz omuza yürümeye devama edeceğiz. Gençlik bizi hiç bir zaman mahcup etmediler. İnanıyoruz, güveniyoruz ve onlar her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Bizim gençlerimiz dünyaya adalet penceresinden bakan gençler. Onlar inşallah yarınların aydınlık dünyasında, sözü olan eserleri olanlar olacaklar. Ülkemizin cesarete sembolü olan Eren kardeşimizi anıyoruz. Erenleri kıyanlara dersini verdiğimiz gibi bundan sonra vermeye de devama edeceğiz. Karadeniz'in kuzularını çakallarına kaptırmayacağız.

"İYİ Kİ VARSIN EREN KARDEŞİM"

Gençlerimizin istikbalini o çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Eren Bülbül, Türkiye'nin, Trabzon'un cesaret sembolü, ben bu vesileyle Eren kardeşime ''iyi ki varsın Eren diyorum, iyi ki varsın kardeşim diyorum seni unutmadık, unutmayacağız.'' dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu beraberindeki heyetle Şehit Eren Bülbül Gençlik merkezinin açılışı sonrası merkezi gezdi.

Kasapoğlu daha sonra Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.

"UNUTTURMAYACAĞIZ"

Bakan Kasapoğlu, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e Eren Bülbül adına Gençlik Merkezi açtıklarının bilgisini verdi. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Kasaoğlu'ndan ''Oğlumun adını unutturmayın'' isteğinde bulundu. Bakan Kasapoğlu ise ''Unutturmayacağız'' yanıtını verdi.

Mezarlık ziyaretinde şehit Eren Bülbül'ün annesi ve kardeşlerinin de bulundu.Eren Bülbül'ün mezarı başında dua eden Bakan Kasapoğlu daha sonra Eren'in mezarını suladı ve gül bıraktı.