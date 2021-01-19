Başkan sokak hayvanlarını besledi

Akkışla İlçesi'nde yağan karla birlikte belediye ekipleri sokak hayvanları için harekete geçti. Ekipler, hem sokak hayvanları hem de yaban havanları için ilçenin muhtelif noktalarına yem bıraktı. Belediye ekiplerinin çalışmalarına katılan Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan'da ilçedeki sokak hayvanlarını yem vererek besledi. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmamaları için düzenli olarak yemleme yaptıklarını belirten Başkan Ayhan Arslan; "Merhamet kalpteki en değerli hazinedir. Yoğun kar yağışının olduğu bu günlerde hayvanlarımıza yiyecek verdik. Hayvanların elimizde yiyecekleri gördüklerinde yanımıza gelişlerini görmek ve onların karnını doyururken izlemek ayrı bir duygu. Vatandaşlarımızın da sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.