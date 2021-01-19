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Başkan vatandaşlara ekmek dağıttı

Belediye Başkanı Sayan vatandaşlara ekmek dağıttı. Başkan Sayan, kent merkezinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ikamet ettikleri haneleri ziyaret ederek hem sorunlarını dinledi hem de ekmek dağıttı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Giriş Tarihi: 19.1.2021 09:26 ABONE OL
Başkan Savcı Sayan vatandaşlara ekmek dağıttı

Ağrı Belediye Başkanı Sayan vatandaşlara evde kalmaları ve kurallara uymaları hususunda uyarılarda bulundu. Başkan Sayan'ın evlerine kadar gelerek kış şartlarının ağırlaştığı bu günlerde ekmek verdiğini gören vatandaşlar teşekkür etti. Etkisini gösteren kar yağışı sonrasında zor şartlarda yürüyerek çalmadık kapı bırakmayan Başkan Sayan, "İhtiyacı olan herkesin yanındayız, daima her şartlarda kapılarını çalacağız. Ekmeği paylaşmak her şeyden daha değerlidir." dedi.

Ağrılı vatandaşlar sokakta ekmek dağıtan Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı karşılarında görünce şaşkınlık içerisinde, bu zor zamanda yalnız bırakmadığı için de teşekkür ettiler.

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Başkan Savcı Sayan vatandaşlara ekmek dağıttı
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