Başkan Savcı Sayan vatandaşlara ekmek dağıttı

Ağrı Belediye Başkanı Sayan vatandaşlara evde kalmaları ve kurallara uymaları hususunda uyarılarda bulundu. Başkan Sayan'ın evlerine kadar gelerek kış şartlarının ağırlaştığı bu günlerde ekmek verdiğini gören vatandaşlar teşekkür etti. Etkisini gösteren kar yağışı sonrasında zor şartlarda yürüyerek çalmadık kapı bırakmayan Başkan Sayan, "İhtiyacı olan herkesin yanındayız, daima her şartlarda kapılarını çalacağız. Ekmeği paylaşmak her şeyden daha değerlidir." dedi.

Ağrılı vatandaşlar sokakta ekmek dağıtan Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı karşılarında görünce şaşkınlık içerisinde, bu zor zamanda yalnız bırakmadığı için de teşekkür ettiler.