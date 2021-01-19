Batı’dan Doğu’ya kar…

Diyarbakır'da dün gece etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Günlerdir beklenen kar sabah saatlerinde etkisini daha da arttırınca kazalara meydana geldi. Kar hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Diyarbakır'ın Ergani ve Eğil ilçesinde iki ayrı yolcu minibüsü kardan dolayı devrildi. İki kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kar yağışı hava ulaşımını da aksattı. Türk Hava Yolları, SunExpress, Pegasus ve Anadolujet firmalarının Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır-Ankara, Diyarbakır-İzmir, Diyarbakır-Antalya uçak seferleri kar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

TUNCELİ

Tunceli'de kar yağışı Pülümür, Nazımiye, Ovacık ve Hozat İlçelerinde etkili olurken, kent merkezine de mevsimin ilk karı yağdı. Yağış nedeniyle il genelinde 77 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Tunceli'de geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle merkezde 3, Pülümür'de 21, Mazgirt'te 19, Ovacık'ta 15, Hozat'ta 8, Nazımiye'de 7, Pertek'te 3 ve Çemişgezek'te 1 olmak üzere toplam 77 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı çok sayıda iş makinesi ve ekiple kapalı bulunan köy yollarını açmak için çalışma yürütülüyor. Öte yandan kar yağışı nedeniyle Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolunda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler her iki karayolunda küreme çalışmalarının yanı sıra tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

BİNGÖL

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle kapanan Elazığ, Erzurum ve Muş karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 ile trafiğe kapanan karayolları dün gece trafiğe tekrardan açıldı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Bingöl-Muş devlet yolu, karla mücadele ekiplerimizin aralıksız çalışmaları neticesinde saat 22:50 itibariyle yeniden trafiğe açılmıştır. Bingöl-Erzurum devlet yolu, karla mücadele ekiplerimizin aralıksız çalışmaları neticesinde dün gece saat 24:00 itibariyle yeniden trafiğe açılmıştır. Bingöl-Elazığ Devlet yolu, karla mücadele ekiplerimizin aralıksız çalışmaları neticesinde saat 22:15 itibariyle yeniden trafiğe açılmıştır" denildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta iki günden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 19 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Şırnak Merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, iki günden beridir etkili olan kar yağışı nedeniyle, Şırnak Merkezde 2 köy, Beytüşşebap'ta 15 köy ile 6 mezra ve Uludere'de 2 köy yolu olmak üzere 19 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. Şırnak Merkez'de 20 santimetre, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı belirtildi. Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde Belediye ekipleri bir yandan yol açma çalışmaları yaparken, diğer taraftan trafiğin aksamaması tuzlama çalışması başlattı. Trafik ekipleri ve zabıta ekipleri şehrin işlek caddelerinde zincirsiz çıkan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

BİTLİS

Bitlis'te bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde 1 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 1 buçuk metreyi aştı. Araçlar kardan kaybolurken, 290 köy yolu da ulaşım kapandı. Bitlis'te geçen hafta Çarşamba günü başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte belediyeye ait iş makineleri yollarda genişletme çalışmalarına başladı. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının Çarşamba geceden sonra eksi 17'lere kadar düşeceğini belirten yetkililer, tipi ve fırtınaya karşı sürücülerin dikkatli olmasını istedi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 290 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu, karla mücadele ekiplerinin 7/24 mesailerine devam ettiğini bildirdi. 9 ayrı şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı ifade edildi. Belediye ekipleri ise, mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

SİVEREK

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

İlçe merkezinde başlayan kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Uzun bir süredir ilçeye kar yağmadığını belirten vatandaşlar kar yağışının bereket getirdiğini söyledi. Belediye ekipleri ise başta sokak hayvanlarının yemlenmesi olmak üzere kar yağışı öncesi ilçe genelinde tüm hazırlıkların yapıldığını, her hangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerin hazırda bekletildiği belirtildi.

HAKKÂRİ

Hakkâri ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 294 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Hakkâri'de yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 25 köy, 56 mezra, Yüksekova'da 56 köy, 78 mezra, Şemdinli'de 14 köy, 65 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 80 santime ulaşırken, kent merkezinde ise kar kalınlığı 35 santime ulaştı. Hakkâri Valiliği, yola çıkacak sürücülere zincir takmaları konusunda uyarıda bulundu.