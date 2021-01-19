Belediye ekipleri tipiye yakalandı

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası güzergahı üzerindeki depolara ulaşmak için gittikleri noktada kar ve tipiye yakalandı.

Ekipler araçla gidemediği depolara yürüyerek ulaşmayı başarırken, depoları kontrol eden ekipler, araçların olduğu bölgeye tekrar zorlu şartlarda ulaştı.

Çalki mevkiinde ise su arızasını gidermek için yola çıkan su arıza ekibi, kar ve tipiye rağmen bölgeye ulaşmayı başararak arızayı giderdi.

Kar ve tipiye rağmen halkın mağdur olmaması için büyük bir özveriyle görevlerini icra eden ve zorlu doğa şartlarına meydan okuyan ekip, çalışmalarını sürdürüyor.