Belediye esnafa tapu dağıttı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün meslek gruplarını tek çatı altında toplamak amacıyla alt ve üst yapı çalışmalarının bir an önce bitirilmesi talimatını verdiği Marangozlar ve Mobilyacılar Kooperatifi'nde açılış ve tapu dağıtım heyecanı yaşandı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'da istihdamı artıracak projelere yönelik çalışmaların devam edeceğini aktardı.



Başkan Beyazgül: "Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi'nde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladık ve bunu severek yaptık. Burası bir eğitim ve öğretim yeridir. Şanlıurfa'nın da istihdama ihtiyaç duyduğu bu dönemde de bu tür yerlere de çok fazla ağırlık vereceğiz. Şanlıurfa'nın istihdama ihtiyacı var, gençlerimiz çok, çıraklarımız çok bunların buralarda istihdam edilmesi, çalışması ve evlerine aş götürmesi, iş sahibi olması nihayetinde bir yuva kurması için geçilecek yer buralardır. Şanlıurfa'da el birliği ile bu istihdamı sizlerle beraber çözmeye başlayacağız ve çözeceğiz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Tapu teslim ve açılış programında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş: "Marangozlar ve Mobilyacılar sitesinin tek çatı altında toplanması ve özellikle kadim ilçemizde yer alması bizi ziyadesi ile mutlu etmiştir. Şanlıurfa sanayileşme adına sanayi ili olma adına çok ciddi adımlar atmıştır. Bugün en önemli günlerinden birini yaşıyoruz. Kooperatifleşmeyi ve tek çatı altında toplanmayı kim düşünmüş ise, kim sebep olmuş ise, kim ilk adımı atmış ise ve son adımı Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül tamamlamıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal: "Tapu ve açılış törenimiz inşallah hayırlara vesile olur, kısa bir zaman diliminde Şanlıurfa'da bunları görüyorsak inşallah devamını da yüce Allah'tan diliyorum. Tüm emeği geçen arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. Şanlıurfa Esnaf Ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay: "Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlarımızın kooperatifleşme yönünde, Evren Sanayi sitesinden sonra ikinci olarak iskânı alınmış olan bir kooperatif olarak burada açılış yapıyoruz. Belediye Başkanlarımızın sayesinde kooperatifleşmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.