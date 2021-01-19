Bodrum'da annenin kızını yaralayan köpeği kamyonetle ezdiği iddiası

Bacağından yaralanan köpek ise sahipleri tarafından götürüldüğü veterinerde ameliyata alındı.

Olayın ardından polise başvuran taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Bu arada yaşananlar sitenin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Görüntülerde, koşarak gelen bir köpeğin genç kızın kucağına aldığı köpeğine ulaşmak için hamle yapması ve patileriyle tırmanmaya çalışması yer alıyor. Bu sırada ağladığı ve yardım istediği görülen genç kız, olay yerine gelen kamyonete bindi.

Kamyoneti takip etmeye başlayan ve önüne geçmeye çalışan köpeğin bir ayağının araç lastiğinin altında kalması da görüntülerde yer aldı.