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Boş yolda kaza yaptı alkollü çıkınca ehliyetine 6 ay el konuldu

’da boş yolda kaza yapan sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yapılan kontrolde 2.28 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 ay el konulan sürücüye bin 339 TL para cezası kesildi

Giriş Tarihi: 20.1.2021 03:40 Son Güncelleme: 20.1.2021 03:40 ABONE OL
Boş yolda kaza yaptı alkollü çıkınca ehliyetine 6 ay el konuldu
Kaza, 01.30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzeri Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa K.'nın kullandığı 34 CYN 474 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki ağaçlara çarptı ve yan yattı. Sürücü Mustafa K. Kazadan yara almadan kurtulurken kendi imkânlarıyla otomobilden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



2.28 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Polis, bulvar üzerinde yol güvenliği alırken itfaiye ekipleri de otomobilin çarparak yerinden kopardığı ağaçları temizledi. Trafik polislerinin alkolmetre üflettiği sürücü Mustafa K. 2.28 promil alkollü çıktı. Alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

"BEN SİZİ GÖRMÜYORUM" DEDİ

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Siz kimsiniz ben sizi görmüyorum" diyen Mustafa K. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Boş yolda kaza yaptı alkollü çıkınca ehliyetine 6 ay el konuldu
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