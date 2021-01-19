Boş yolda kaza yaptı alkollü çıkınca ehliyetine 6 ay el konuldu

Kaza, 01.30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzeri Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa K.'nın kullandığı 34 CYN 474 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki ağaçlara çarptı ve yan yattı. Sürücü Mustafa K. Kazadan yara almadan kurtulurken kendi imkânlarıyla otomobilden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polis, bulvar üzerinde yol güvenliği alırken itfaiye ekipleri de otomobilin çarparak yerinden kopardığı ağaçları temizledi. Trafik polislerinin alkolmetre üflettiği sürücü Mustafa K. 2.28 promil alkollü çıktı. Alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Siz kimsiniz ben sizi görmüyorum" diyen Mustafa K. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.