‘Bu hayattan çok çekti annem’

İstanbul'da43 yaşındaki Ferdane Kurt, Bayrampaşa'da 3 yaşındaki bebeğiyle kaymakamlığın kendisini yerleştirdiği bir pansiyonda yaşıyordu. İddiaya göre pansiyon çalışanları, bir bebeğin ağladığını duymalarının üzerine Kurt'un odasına girdi. Bebek ağlar vaziyette bir odada, anne ise başka bir odada ölü bulundu. Katil zanlısı Cemil V. aranıyor. Talihsiz kadının Malatya'da yaşayan oğlu Aziz Bozkurt (20) ise geride yürek burkan bir dram bırakan annesinin hayat hikâyesini SABAH'a anlattı:Annem, babamla 18 yaşındayken evlenip Diyarbakır'a gitmiş. Ağabeyim, ben ve kardeşim olmak üzere üç çocuk dünyaya getirdi ama 15 yıl sonra şiddet yüzünden boşandı.6 yıl dedemlerle yaşadı. Bize bakabilmek için İstanbul'a gitti. Tekstil atölyesine girdi. Maksut B. isimli Türkmenistanlı biriyle tanıştı. Dini nikâh kıyıp Kocaeli'ne yerleştiler. Bir çocukları oldu.Maddi sıkıntılardan evdeki mobilyaları satmışlar. Türkmen eşinden ayrılıp yine yanımıza geldi. Ancak bir süre sonra çalışmak için çareyi yine İstanbul'a gitmekte bulmuştu. Çocuk gibi saf ve temiz bir insandı.