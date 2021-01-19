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’da 350 kişilik kar timi hayatı normale çeviriyor

’da oluşturulan ve toplam 350 kişiden oluşan bir ekip, kentin en yoğun bölgelerinde görevlendirildi. Ekipler, buz tutan kaldırım, köprü, geçit ve merdivenlerde oluşan buzları ve yol kenarlarında yığılan karları temizleyerek, Bursalıların hayatını kolaylaştırıyor.

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Giriş Tarihi: 19.1.2021 16:05 ABONE OL
Bursa’da 350 kişilik kar timi hayatı normale çeviriyor

Her kar yağışının ardından oluşan olumsuz görüntülerin önüne geçmek için çalışmalarını hızlandıran Osmangazi Belediyesi, 350 kişiden oluşan bir ekibi kentin en yoğun ve en işlek cadde ile sokaklarında görevlendirdi. Kayma, düşme ve mahsur kalma gibi üzücü görüntülerin yaşanmaması için çalışmaya başlayan ekipler, gece saatlerinde eksi 15 dereceye kadar düzen sıcaklığın ardından meydana gelen buzları temizliyor. Ulucami çevresi, Gazi Orhan Parkı, Nalbantoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Fevzi Çakmak ve Altıparmak Caddeleri ile Santral Garaj civarında nöbet tutan ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışıyor.

BAŞKAN EKİPLERE ÇORBA İKRAM ETTİ

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sabah 06.00'dan itibaren Ulucami çevresinde kar temizliği yapan temizlik personeline sıcak çorba ikram etti. Kar yağışının ilk anından itibaren zaman gözetmeksizin görev yapan, personele gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Dündar, çalışma sonrası birlikte çorba içerek sohbet etti.

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Bursa’da 350 kişilik kar timi hayatı normale çeviriyor
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