Büyükşehir ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa genelinde önlemlerini önceden alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle hazır halde bekleyen iş makineleriyle gerekli çalışmaları yürüterek yaşanan her türlü olumsuz duruma anında müdahale etti.

Kar yağışının şehir merkezine göre daha yoğun yaşandığı kırsal kesimde Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yolların açık tutulması için aralıksız olarak çalışan ekipler, tuzlama ve küreme çalışmalarına da devam ediyor. Tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan karla mücadele ekipleri, mahalle muhtarları ile de sürekli dirsek temasında. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşlardan zincirsiz yola çıkmamaları gerektiğini de hatırlattı.