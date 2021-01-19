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’da kapanan mahalle yolları açılıyor

'nin en soğuk bölgesi olan ’ın ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, kapanan 102 mahalle yolunun açılması için de ekipler çalışma başlattı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 19.1.2021 20:07 ABONE OL
Çaldıran’da kapanan mahalle yolları açılıyor

İlçede iki gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan birçok yol ise ulaşıma kapandı. 2 bin 050 rakımlı ilçede kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi geçerken, Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri ise yol açma çalışmalarını başlattı.

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Halkın mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin 7/24 hizmet verdiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemektedir. İlçemizde 102 mahalle yolu kapanmış bulunmaktadır. Yer yer kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Ekiplerimiz kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, sağlık ekiplerinin hasta kurtarma operasyonlarına da eşlik ediyoruz. Yolda mahsur kalan araçlar karla mücadele ekiplerimizce kurtarılırken, vatandaşlarımızın acil durumda 7/24 hizmet veren Whatsapp hattından bizlere ulaşması durumunda gerekli hizmeti vermeye hazırız" dedi.

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Çaldıran’da kapanan mahalle yolları açılıyor
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