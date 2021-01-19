Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çal ilçesindeki bir çimento fabrikasına ait tankerden 25 ton yakıt çalınması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin fabrika çalışanları Murat G. (29), Mehmet D. (52) Hüseyin Y. (45) ve Sidar Ö. olduğunu belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.Yakıt tankına bakım yapmak için fabrikaya girdikleri öğrenilen şüphelilerin sorgusu sürerken,

150 bin lira değerindeki yakıtı çalma anı kameralar tarafından görüntülendi.