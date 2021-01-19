Cizre polisi telefon dolandırıcılığına karşı broşür dağıttı

Güvenli Yaşam Projesi kapsamında, kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayanların kontör, para istediklerini anlatan Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların bu gibi aramalara itibar etmemelerini, 155 Polis imdat hattını aramalarını istedi.

Kamu görevlilerinin bir iş karşılığında vatandaştan para, kontör talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını ifade eden ekipler, 'Güvenli Yaşam Projesi' kapsamında hazırlanan broşürleri vatandaşlara ve iş yerlerine dağıtıp yoldan geçen vatandaşlarda telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirildi