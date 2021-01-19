Çocuğu çuvala koyup kaçırmaya çalışmıştı! Gerçek ortaya çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebesi Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Suriye uyruklu olduğu belirtilen aile, cadde üzerinden bulunan bir mağazaya girdi. Ailenin yanında bulunan çocuk ise mağazaya girmek istemeyerek cadde üzerinde ailesini beklemeye başladı. Bu esnada olay yerinde bulunan şüpheli Y.K., yanında getirdiği bir çuval ile çocuğa yaklaştı. Y.K., çocuğun ayakkabılarını çıkararak çuvala sokmak için bir hamle yaptı. Çocuğun çığlık atması üzerine durumu fark eden anne hemen çocuğuna doğru koştu. Panikleyen şüpheli ise koşarak uzaklaşmaya başladı.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Polisi, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği şüpheli Y.K.'yı Cebeci Mahallesi'nde bulunan evinde 18 Ocak Pazartesi günü yakalayarak gözaltına aldı. Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akli dengesinin büyük ölçüde bozuk olduğu tespit dilen Y.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.