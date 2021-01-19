Değerbilir nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı? TDK doğru yazımı değer bilir mi, değerbilir mi?

Zaman zaman karşımıza çıkan kelimelerin nasıl yazıldığını araştırmak durumunda kalabiliriz. Bu kelimelerden biri de değerbilir sözcüğüdür. Değerbilir kelimesinin nasıl yazıldığına dair çelişkileri olanlar değerbilir sözcüğünün doğru yazımını bu başlık altında inceleyebilirler. TDK'de değerbilir kelimesi ayrı mı yazılır? İşte Türk Dil Kurumuna göre değerbilir kelimesinin doğru yazılışı…

DEĞERBİLİR NASIL YAZILIR?

Değerbilir kelimesinin anlamı, değeri olan şeylere, kimselere önem veren, onları koruyan ya da saygı gösteren (kimse) anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden yayınladığı sözlüğe göre değerbilir kelimesinin doğru yazımına buradan ulaşabilirsiniz.

DEĞERBİLİR AYRI MI YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre değerbilir sözcüğü ayrı yani değer bilir şeklinde yazıldığında yazım hatası olarak karşınıza çıkacaktır. Bu nedenle kelimeyi ayırmadan bir bütün halinde yani değerbilir şeklinde yazmanız gerekir. Değerbilir kelimesinin nasıl yazıldığını tam olarak pekiştirmek için aşağıdaki örneklere göz atabilirsiniz. İşte değerbilir sözcüğünün cümle içinde kullanımı…