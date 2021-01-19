Diş hekimine saldıran zanlının cezasına indirim

Geçtiğimiz yıl dişini çektirmek için gitti diş hekimi H.G'ye canını yaktığı gerekçesiyle saldıran ve daha da ileriye giderek hekimi bıçakla göğsünden yaralayan M.D, Bursa 15'nci Ağır Ceza Mahkemesinde, Kamu Görevlisine karşı kasten öldürme teşebbüsü ile yargılanmış ve mahkeme zanlıya 11 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. Sanığın avukatı tarafından istinaf mahkemesine yapılan itiraz kabul edildi. Zanlı ve avukatı istinaf mahkemesinde görülen davaya katıldı.

"ZARARVERMEK İSTESEM EYLEME DEVAM EDERDİM"

İstinaf Mahkemesi'nde tekrar yapılan duruşmada çok pişman olduğunu belirten sanık M.D. verdiği ifadede, "Doktor dişimi çekerken ağrıdığını söyledim, tepki gösterdim. O devam edince yattığım yerden başımda duran doktora bıçağı salladım. Doktoru yaralamak ya da öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sonradan şok oldum, pişman oldum. Doktorun başında bekledim, yanımızdaki hemşire odadan çıktı. Doktora zarar vermek isteseydim, o sırada eylemime devam eder, zarar verebilirdim. Doktor otururken vurmadım, bana hakaret etmedi, aramızda bir konuşma geçmedi" dedi.

"MASADA OTURURKEN BIÇAKLADI"

Mahkemeye katılan mağdur diş hekimi H. G. ise sanığın diş çekimi işleminden sonra kendisini bıçakladığını ifade ederek, "Çekim sırasında değil ben hekim masasına oturduğumda beni kalbimden bıçakladı" ifadesinde bulundu.

KASTEN ÖLDÜRME DEĞİL YARALAMA

Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında, Doktorda tek bıçak darbesi oluşu, sanığın eylemine devam edebilecek durumda olmasına rağmen devam etmemesi, olaydan sonra doktora tıbbi müdahaleyi engellemediği ve diğer kişilere karşı olumsuz bir tavırda ve hamlede bulunmamasını göz önünde bulundurularak, "yaralama" suçundan hüküm kurularak tahliyesi yönünde mütalaa verdi.

CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 11 yıl 8 aylık hapis cezasının kaldırılarak "ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası hükmetti. Ayrıca sanığın iki yıldır tutuklu bulunmasını göz önüne olan heyet, sanığın hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.