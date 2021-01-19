Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da servis aracı devrildi: 11 yaralı var

'da servis aracı devrildi: 11 yaralı var

Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle buzlanan yollar kazalara neden oluyor. 'da, işçilerin taşındığı servis midibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü dahil 11 kişi yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 11:44 Son Güncelleme: 19.1.2021 11:52 ABONE OL
Diyarbakır'da servis aracı devrildi: 11 yaralı var

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Elazığ yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmada çalışan işçileri taşıyan Medeni Erdel'in kullandığı 21 S 0939 plakalı servis midibüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Erdel ile birlikte 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 11 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da servis aracı devrildi: 11 yaralı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA