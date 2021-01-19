Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 12:18 ABONE OL
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 12, Erzurum'da 11, Erzincan'da 8, Ağrı'da 7, Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ağrı'da 3, Kars'ta 4, Ardahan'da 5, Erzurum'da 6 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları, Palandöken'de 93, Sarıkamış'ta 63 ve Konaklı'da 55 santimetre ölçüldü.

Buzlanma, don ve sisin beklendiği bölgede, dik ve eğimli alanlarda da olası çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA