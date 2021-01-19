Doktor Uğur Tolun'a acı veda! Gözyaşları sel oldu

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü Kartepe'de bulunan evinden çıktı. Uğur Tolun'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine Uğur Tolun'un kamyoneti ile Kartepe bölgesine gittiği düşünülerek bu bölgede arama çalışması başlatıldı. Kartepe'de karla kaplı dağlarda her yerde arama yapıldı.

Dün dağda aramalar devam ederken, Uğur Tolun'un evinin yakınlarına da bakıldı. Uğur Tolun'un kamyoneti, evine yaklaşık 300 metre uzaklıkta, demir yolunun altından geçen menfeze düşen kamyoneti bulundu. Ters dönen araçta bulunan Uğur Tolun'un öldüğü belirlendi.



Bugün Uğur Tolun'un cenazesi, İzmit Fevziye Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Uğur Tolun'un annesi Fadime, ağabeyi Ufuk, kızı Julide ile yakınları ve çalıştığı hastanenin yöneticileri ile personeli katıldı. Cenaze namazı öncesinde tabutun üzerine Fenerbahçe forması ile çevresi lacivert renkte olan sarı çiçekler bırakıldı. Uğur Tolun'un cenazesi, memleketi İzmir'e uğurlandı. Tolun'un cenazesinin yarın Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.