Dünya, Büyükşehir Tv ile Kayseri’yi canlı izliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, trafikten sağlığa, kent güvenliğinden estetiğine kadar birçok alanda akıllı şehirciliğe yönelik uygulamaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehircilikle alakalı projelerinden birisi olan turistik kameralar, Türkiye ve dünyada büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, "tv.kayseri.bel.tr" internet sitesinde Kayseri'de 20, Erciyes Kayak Merkezi'nde ise 12 turistik kamera ile 360 derece panoramik görüntüyü izleyebiliyor. Yüz binlerce izlenmeyi bulan canlı yayınlarda Türkiye'nin en büyük meydanlarından Cumhuriyet Meydanı, Tarihi Kayseri Kalesi, Erciyes, Sivas Caddesi, Anadolu Harikalar Diyarı, Hunat, Talas gibi Kayseri'nin tarihi, kültürel güzellikleri izleniyor.

AKILLI ŞEHİR KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç teknolojinin bütün imkânlarını kullanan bir belediye olduklarını belirterek; "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak günümüz teknolojisini en iyi şekilde sunmayı amaçlıyoruz. Teknolojik altyapımızın gücünü her geçen gün akıllı şehircilik felsefesi kapsamında güçlendiriyoruz. Yeni projelere, pilot uygulamalara imza atıyoruz. Turistik kameralar ile Türkiye ve dünyadan tüm vatandaşlarımız şehrimizi canlı izleme imkânından yararlanıyor" diye konuştu.