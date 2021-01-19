Düzce’de eksi 10 derecede kar temizliği

Düzce Belediyesine bağlı ekipler, kaldırım, üst geçit ve köprülerde biriken karları temizleyerek vatandaşların daha rahat hareket edebilmelerini sağlıyor. Kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren ekipler, hem kar kütleleriyle, hem de dondurucu soğuk ile mücadele ediyor. 102 personel kaldırım ve köprüleri kardan temizleyerek vatandaşların rahat yürüyebilmesi için mücadele veriyor.

ESNAF DESTEK OLUYOR

Düzce'de eksi 13 dereceye kadar düşen sıcaklıkta kar yağışının olumsuz etkilerini silmeye çalışan ekiplere, Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri de çorba ve çeşitli yiyecekler ikram ederek morallerini yüksek tutmaya çalışıyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ise Belediyenin sahadaki araçlarında çıkan arızalara anında müdahale ederken, Beyaz Masa birimi de vatandaştan gelen talepleri anında ekiplere iletiyor. Öte yandan Belediye ekiplerinin kar küreme çalışmalarına esnaflar da kendi dükkanlarının önünü temizleyerek destek oluyor.