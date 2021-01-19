Ekmeğini bu işte kazananların yüzü de gülmeye başladı

Kentte semt pazarında sebze meyve tezgahların yanında balık tezgahı da yer aldı. Semt pazarlarında balık satışına başlaması, vatandaşlar memnun etti. Vatandaşlar hem sebze, meyve ihtiyacını alırken aynı zamanda beyaz et olarak anılan taze balık da alabilecek.

Kış mevsiminin kendisini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde balık satışlarında da artış yaşanıyor. Akşam evlerinde balık keyfi yapmak isteyen vatandaş soluğu semt pazarında kurulan balık tezgahında alıyor. Havaların soğuması ve kar yağışı nedeniyle artış gösteren balık satışları balıkçı esnafının da yüzünü güldürüyor.

Balık satışlarının iyi gittiğini belirten balıkçı esnafı; "Şanlıurfa'ya yılın ilk karı yağdı pazara gelen vatandaşlar da balığa daha çok rağbet etmeye başladı. Sardalya balığını satıyoruz, bizim vatandaşlarımız biraz balığa yabancı ama zamanla alışırlar. Sardalya balığının kilosunu 5 liradan satıyoruz. Ayrıca sardalya balığı çok faydalı işte sıralayabileceklerim bazı faydaları, manganez, potasyum, fosfor, çinko, bakır, magnezyum; ve demir bulundurur sardalyanın, içeriğinde Kalsiyum oranı yüksek olan sardalyada Omega-3 de çok yoğun bir şekilde bulunmakta. Bu balık cıva içeriği bulunmayan balıklar arasında yer almakta. B vitamini açısından da zengin olan sardalyanın faydaları arasında, kemik erimesini önlemek, vücudun bağışıklık sistemini zenginleştirmek, direnç sağlamak, tansiyonu dengeleyerek kalp sağlığını korumak… gibi pek çok faydası var." dedi.