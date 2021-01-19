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’da domuz sürüsünün kaçışları drone ile böyle görüntülendi

’da karla kaplı doğada domuz sürüsünün kaçışları drone ile görüntülendi. Yaklaşık 30 civarında olan sürü uzun süre doğada koştuktan sonra bir yolun karşı tarafına geçip gözlerden uzaklaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 10:57 ABONE OL
Elazığ’da domuz sürüsünün kaçışları drone ile böyle görüntülendi

Birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezi ile ilçeler beyaza büründü. Beyaza bürünen Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyü mevkiinde yüksek rakımlı bölgede bir drone pilotu domuz sürüsünü görüntüledi.

Elazığ’da domuz sürüsü drone ile görüntülendi | Video

Keban Baraj Gölü'nün üst kısmında karla kaplı doğada domuzları gören drone pilotu uzun süre onları yakından takip etti. Yaklaşık 30 civarında olan sürü uzun süre doğada koştuktan sonra bir yolun karşı tarafına geçip gözlerden uzaklaştı.

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Elazığ’da domuz sürüsünün kaçışları drone ile böyle görüntülendi
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