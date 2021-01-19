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En düşük hava sıcaklığı bu kentte ölçüldü: Eksi 32 derece...

Mevsim normallerinin üzerinde yaşanan havalar yerini karlı ve soğuk havalara bıraktı. Meteoroloji verilerine göre bu gece en düşük hava sıcaklığı 'da ölçüldü. Kentte termometreler eksi 32 dereceyi gösterdi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 12:13 Son Güncelleme: 19.1.2021 12:33 ABONE OL
En düşük hava sıcaklığı bu kentte ölçüldü: Eksi 32 derece...

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 32 dereceyle Bolu olarak kayıtlara geçti.

HAVA SICAKLIĞI -32 DERECE OLARAK KAYDEDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı eksi 32 derece olarak kaydedildi. Gerede ilçesine bağlı Samat köyü ise, sıfırın altında 30,6 ile ikinci sırada yer alırken, Dörtdivan ilçesi eksi 28,9 dereceyle Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri oldu.

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En düşük hava sıcaklığı bu kentte ölçüldü: Eksi 32 derece...
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