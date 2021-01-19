En düşük hava sıcaklığı bu kentte ölçüldü: Eksi 32 derece...

HAVA SICAKLIĞI -32 DERECE OLARAK KAYDEDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı eksi 32 derece olarak kaydedildi. Gerede ilçesine bağlı Samat köyü ise, sıfırın altında 30,6 ile ikinci sırada yer alırken, Dörtdivan ilçesi eksi 28,9 dereceyle Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri oldu.