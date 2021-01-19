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Kumarbazlara rekor ceza! Suçüstü yakalandılar

'de bir iş yerinde kumar oynandığına dair ihbar alındı. Bunun üzerine ekipler adrese baskın yaptı. Suçüstü yakalanan 58 kişiye para cezası uygulandı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 13:54 Son Güncelleme: 19.1.2021 13:59 ABONE OL
Kumarbazlara rekor ceza! Suçüstü yakalandılar

Eskişehir'de dün hareketli saatler yaşandı. Arifiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyonun düğmesine basıldı. 58 kişi kumar oynarken yakalandı. Yakalananlara koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları için 260 bin 188 lira ceza yazıldı.


Zabıta ekiplerince daha önce kumar oynatıldığı için mühürlendiği tespit edilen iş yerinde çok sayıda tombala kağıdı bulundu. İş yeri sahibi Mehmet D. hakkında 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak', 'mühür fekki' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Kumarbazlara rekor ceza! Suçüstü yakalandılar
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