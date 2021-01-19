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Ev sahibiyle karşılaşan hırsız dehşet saçtı!

'da hırsızlık amacıyla bir eve giren kişi ev sahibiyle karışlaşınca dehşet saçtı! Ev sahibini karşısında görünce boğazından bıçaklayan hırsız, yaşanan arbede sonrası kaçtı. Olay yerine gelen ekipler, kaçan kişinin bulunması için arama çalışmalarını başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 09:54 ABONE OL
Ev sahibiyle karşılaşan hırsız dehşet saçtı!

Samsun'da kimliği belirsiz kişi, hırsızlık amacıyla girdiği evin çatı katında karşılaştığı ev sahibi Remzi A.'yı (68) boğazından bıçakla yaraladı. Olay, gece saatlerinde Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, hırsızlık amacıyla girdiği evin çatı katında ev sahibi Remzi A. ile karşılaştı. Burada şüpheli ile Remzi A. arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Remzi A., boğazından bıçakla yaralandı.


İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Remzi A., Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Ev sahibiyle karşılaşan hırsız dehşet saçtı!
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