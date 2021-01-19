Fazla ekmek yiyen köpeğini öldürdü

Menteşe ilçesinin Çiftlik mahallesinde keçi besiciliği yapan 66 yaşındaki Kemal Dural, dağlarda otlayan keçilerini yabani hayvanlardan korumak için bir çoban köpeği satın aldı. Dural, bir süre sonra keçilerini sattı ve köpeği beslemeye devam etti. Köpeği beslemekten sıkılan yaşlı adam, fazla ekmek yediği gerekçesiyle köpeğini çift sabanına bağladı ve av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Vicdansızlığı gören Dural'ın damadı İsmail Kaplan (40), durumu jandarma ekiplerine bildirerek kayınpederinden şikayetçi oldu. Damat Kaplan, kayınpederinin köpeği, günde 5 ekmek yediği için öldürdüğünü öne sürdü.





Kaplan, kayınpederinin kendisine, 'Günde 5 ekmek veriyorum' dediğini iddia ederek, "Köpeği daha önce de öldürmeye çalıştı. Başaramayınca çift sabanına bağladı ve 2 el ateş ederek öldürdü. Bayır Jandarma Karakolu'na giderek şikayette bulundum" dedi.



Jandarma ekiplerinin konu hakkında tuttuğu tutanağı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderdiği ve şahsa idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.





Kayınpederinin av tüfeğiyle bir el kurşun, bir el de saçma ateşlediğini öne süren Kaplan, köpeğin silahla vurularak öldürüldüğü belgelemek için şehir merkezinden veteriner hekim çağırdığını ve otopsi raporu aldığını söyledi. Veteriner Hekim Yusuf Kayacık da otopsi yaptığı köpeğin ölüm nedeninin birden fazla ateşli silah yaralanması olduğunu söyledi.