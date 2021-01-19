Gaziantep beyaza büründü

Gaziantep'te saat 02:30 sıralarında başlayan ve sabah kadar etkili olarak devam eden kar yağışı için hazırlık yapan belediyelerin erken müdahalesiyle yollar ve ana caddelerde trafik akışında sorun oluşmadı.

Öte yandan sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kalınlığı merkezde 20 santimetreyi geçen kar ve buzlanma nedeniyle sokaklarda yürümekte zorluk yaşadı. Zaman zaman ufak kazaların da meydana geldiği kentte ana caddelerde yaya ve araç trafiği aksamazken, kendi araçlarıyla işe gitmek isteyen vatandaşlar ana caddelerde uzun konvoyların oluşmasına neden oldu.

Gaziantep valiliğinden yapılan açıklamada kar yağışının öğlene kadar devam edebileceği belirtilerek vatandaşlar, buzlanma ve don nedeniyle oluşabilecek kazalara karşı uyarıldı.