Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Genel Başkan Yardımcısı 'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 19.1.2021 19:02 ABONE OL
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.G. ve G.T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelileri "kasten yaralama" suçundan tutukladı.

Bu arada, Özdağ adliyeye gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, şüphelilerden ikisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin aranmasına devam ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA