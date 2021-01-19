Genç Gönüllüler 2021 Yılında Zerzevan Kalesi’nde…

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Dicle Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek Genç Gönüllüler Zerzevan Kalesi Projesi 2021 yılında Türkiye'nin birçok ilinden gençleri bir araya getirecek.

Üniversitelerin Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Antropoloji, Restorasyon ve Konservasyon bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, hem üniversiteyi ve Diyarbakır'ı tanıma şansı bulacak hem de Zerzevan Kalesi kazı ve restorasyon çalışmalarına katılarak birer kültür elçisi olacaktır. 2020 yılında proje kapsamında 18 şehirden 47 öğrenci çalışmalara katılmıştır ve 2021 yılında bu sayının 150'yi geçmesi bekleniyor.

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır ili, Çınar ilçesi, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi'nin işbirliğinde kazı - restorasyon çalışmaları Doç.Dr. Aytaç Coşkun başkanlığında 2014 yılında başlatılmıştı. Roma'nın sınır garnizonu olan Zerzevan Kalesi tarihi Asur Dönemi'ne (MÖ 882-611) kadar gitmektedir. Roma Dönemi'nde, MS. 3. yüzyılda Severuslar zamanında (MS 198-235) asıl askeri yerleşim inşa edilmiş, 639 yılına İslam ordularının fethine kadar kesintisiz kullanılmıştır. Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.