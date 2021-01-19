GTÜ ile Meteoroloji arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) araştırma altyapısını bir kuruma daha açarak çözüm ortağı olma misyonuna devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kampüsü'nde düzenlenen törende iş birliği protokolü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Gebze Teknik Üniversitesi arasında imzalandı. Protokol metnine imzalar Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan tarafından atıldı. İmzalanan bu protokol ile; Atmosfer bilimleri uygulamalarının geliştirilmesine yönelik araştırma geliştirme faaliyetleri uygulamaya geçecek. Ayrıca protokol kapsamında personel ve öğrencilere verilecek eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak.

GTÜ'nün zengin araştırma geliştirme altyapısıyla laboratuvarlarının, enstitü ve bölümlerdeki araştırma kaynaklarının kullanılacağı protokol kapsamında önemli çalışmalar yürütülecek. Protokol ile iki kurum arasındaki insan kaynakları eğitim ve araştırmaya yönelik faaliyetlerde birlikte çalışacak. GTÜ öğrencilerine yönelik meteorolojik farkındalığın arttırılabilmesi için de çalışmalar yürütülecek.