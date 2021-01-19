Hamile kadın için ekipler seferber oldu! Çalışma 4 saat sürdü

Vatandaşların mahsur kalmaması için ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade eden Koç, "Uzun süren çalışma sonucu ambulansı çıkararak hastaya ulaşmasını sağladık. Tipi ve yoğun kar yağışı var. Yolları sürekli açık tutmaya çalışıyoruz." dedi.