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Hava ulaşımına kar engeli: 22 sefer iptal edildi

'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımını etkiledi. Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle , , Antalya ve 'e karşılıklı olarak yapılması planlanan 22 uçak seferi iptal edildi. Diyarbakır ve çevresinde, gece başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı hava ulaşımını aksattı.

AA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 10:05 Son Güncelleme: 19.1.2021 10:07 ABONE OL
Hava ulaşımına kar engeli: 22 sefer iptal edildi

Diyarbakır'da etkili olan kar nedeniyle İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'e karşılıklı olarak yapılması gereken 22 uçak seferi iptal edildi. Diyarbakır ve çevresinde, gece başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı hava ulaşımını aksattı.

Bugün karşılıklı yapılması beklenen Türk Hava Yolları, SunExpress, Pegasus ve Anadolujet firmalarının Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır-Ankara, Diyarbakır-İzmir, Diyarbakır-Antalya uçak seferleri kar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

KAR KALINLIĞI 10 CM'YE ULAŞTI

Kentte kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji yetkililerinden kar yağışının kentte saat 15.00'e kadar süreceği öğrenildi.

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Hava ulaşımına kar engeli: 22 sefer iptal edildi
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