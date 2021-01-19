Hekimoğlu 33. son bölüm izle! Kanal D ile Hekimoğlu 33. son bölümde Komiser Mahir, Ateş’in ekibini sorgulamaya çalışıyor!

Hekimoğlu dizisi 33. son bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyonlardaki gösteriminin tamamlanmasının ardından diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Hekimoğlu 33. son bölüm izle" şeklinde araştırma yapmaya devam ediyor.
Kanal D ile Hekimoğlu 33. son bölüm izleme linki ve özet bilgileri şöyle;
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Hekimoğlu her şeyi değiştirecek önemli bir yolculuğa çıkıyor…
10 yıldır bitkisel hayatta olan bir adamın oğlu, babasını hastanede ziyarete geldiği sırada düşüp kriz geçirir. Genç adamın durumu ciddileştikçe, klasik yollardan çare bulamayan Hekimoğlu, komada olan babasını uyandırır. Amacı adamdan ailenin tıbbi geçmişini öğrenip, oğlunu kurtarmaktır.
Ancak baba tekrar komaya girmeden önce sadece bir günü olduğunu öğrenir ve kalan vaktini hastanede geçirmek istemez. Ateş ve Orhan, bu son yolculuğunda ona eşlik edecektir. Ateş hastanede yokken Komiser Mahir de boş durmaz ve Ateş'in ekibini sorguya çekmeye çalışır. Çember iyice daralmaktadır ancak Hekimoğlu hala işin ciddiyetinin farkında değildir.