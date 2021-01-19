Hekimoğlu 33. son bölüm izle! Kanal D ile Hekimoğlu 33. son bölümde Komiser Mahir, Ateş’in ekibini sorgulamaya çalışıyor!

Ancak baba tekrar komaya girmeden önce sadece bir günü olduğunu öğrenir ve kalan vaktini hastanede geçirmek istemez. Ateş ve Orhan, bu son yolculuğunda ona eşlik edecektir. Ateş hastanede yokken Komiser Mahir de boş durmaz ve Ateş'in ekibini sorguya çekmeye çalışır. Çember iyice daralmaktadır ancak Hekimoğlu hala işin ciddiyetinin farkında değildir.