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! ile 33. son bölümde Komiser Mahir, Ateş’in ekibini sorgulamaya çalışıyor!

’de Salı günleri ekranlara gelen dizisi 33. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Son bölümde, Ateş hastanede yokken Komiser Mahir de boş durmuyor ve Ateş’in ekibini sorguya çekmeye çalışıyor. Dizinin son bölümünü izleyemeyen veya yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte Kanal D ile izleme linki ve özet detayları…

Giriş Tarihi: 20.1.2021 00:22 Son Güncelleme: 20.1.2021 00:23 ABONE OL
Hekimoğlu 33. son bölüm izle! Kanal D ile Hekimoğlu 33. son bölümde Komiser Mahir, Ateş’in ekibini sorgulamaya çalışıyor!

Hekimoğlu dizisi 33. son bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyonlardaki gösteriminin tamamlanmasının ardından diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Hekimoğlu 33. son bölüm izle" şeklinde araştırma yapmaya devam ediyor.

HEKİMOĞLU 33. SON BÖLÜM İZLE!

Kanal D ile Hekimoğlu 33. son bölüm izleme linki ve özet bilgileri şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Hekimoğlu dizisi 33. son bölümünün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz...

https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/bolumler/hekimoglu-son-bolum

HEKİMOĞLU 33. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu her şeyi değiştirecek önemli bir yolculuğa çıkıyor…

10 yıldır bitkisel hayatta olan bir adamın oğlu, babasını hastanede ziyarete geldiği sırada düşüp kriz geçirir. Genç adamın durumu ciddileştikçe, klasik yollardan çare bulamayan Hekimoğlu, komada olan babasını uyandırır. Amacı adamdan ailenin tıbbi geçmişini öğrenip, oğlunu kurtarmaktır.

Ancak baba tekrar komaya girmeden önce sadece bir günü olduğunu öğrenir ve kalan vaktini hastanede geçirmek istemez. Ateş ve Orhan, bu son yolculuğunda ona eşlik edecektir. Ateş hastanede yokken Komiser Mahir de boş durmaz ve Ateş'in ekibini sorguya çekmeye çalışır. Çember iyice daralmaktadır ancak Hekimoğlu hala işin ciddiyetinin farkında değildir.

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Hekimoğlu 33. son bölüm izle! Kanal D ile Hekimoğlu 33. son bölümde Komiser Mahir, Ateş’in ekibini sorgulamaya çalışıyor!
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