Hekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Hekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanı detayları ve son bölüm özeti…

33. son bölümüyle Kanal D ekranlarına gelen Hekimoğlu dizisinin son bölümünün ardından, yeni bölümde neler olacağını öğrenmek isteyenler Hekimoğlu 34. yeni bölüm fargmanı yayınlandı mı? sorusuna cevap arıyor.
Kanal D ile Hekimoğlu 34. Yeni bölüm fragman detayları ve 33. son bölüm özeti şöyle;
Hekimoğlu dizisi 34. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandı. Aşağıda yer alan video oynatıcısına tıklayarak yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz...
Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı | Video
Hekimoğlu her şeyi değiştirecek önemli bir yolculuğa çıkıyor…
10 yıldır bitkisel hayatta olan bir adamın oğlu, babasını hastanede ziyarete geldiği sırada düşüp kriz geçirir. Genç adamın durumu ciddileştikçe, klasik yollardan çare bulamayan Hekimoğlu, komada olan babasını uyandırır. Amacı adamdan ailenin tıbbi geçmişini öğrenip, oğlunu kurtarmaktır.
Ancak baba tekrar komaya girmeden önce sadece bir günü olduğunu öğrenir ve kalan vaktini hastanede geçirmek istemez. Ateş ve Orhan, bu son yolculuğunda ona eşlik edecektir. Ateş hastanede yokken Komiser Mahir de boş durmaz ve Ateş'in ekibini sorguya çekmeye çalışır. Çember iyice daralmaktadır ancak Hekimoğlu hala işin ciddiyetinin farkında değildir.