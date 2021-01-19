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34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ile Hekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanı detayları ve son bölüm özeti…

ekranlarında yayınlanan dizisinin 33. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk olması sonrasında yeni bölüm detaylarını öğrenmek isteyenler Hekimoğlu 34. yeni bölüm fargmanı yayınlandı mı? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor. İşte Kanal D ile Hekimoğlu 34. Yeni bölüm fragmanı ve 33. son bölüm özeti…

Giriş Tarihi: 20.1.2021 01:19 Son Güncelleme: 20.1.2021 01:19 ABONE OL
Hekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Hekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanı detayları ve son bölüm özeti…

33. son bölümüyle Kanal D ekranlarına gelen Hekimoğlu dizisinin son bölümünün ardından, yeni bölümde neler olacağını öğrenmek isteyenler Hekimoğlu 34. yeni bölüm fargmanı yayınlandı mı? sorusuna cevap arıyor.

HEKİMOĞLU 34. YENİ BÖLÜM FARGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile Hekimoğlu 34. Yeni bölüm fragman detayları ve 33. son bölüm özeti şöyle;



Hekimoğlu dizisi 34. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandı. Aşağıda yer alan video oynatıcısına tıklayarak yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz...

Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı | Video

HEKİMOĞLU 33. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu her şeyi değiştirecek önemli bir yolculuğa çıkıyor…

10 yıldır bitkisel hayatta olan bir adamın oğlu, babasını hastanede ziyarete geldiği sırada düşüp kriz geçirir. Genç adamın durumu ciddileştikçe, klasik yollardan çare bulamayan Hekimoğlu, komada olan babasını uyandırır. Amacı adamdan ailenin tıbbi geçmişini öğrenip, oğlunu kurtarmaktır.



Ancak baba tekrar komaya girmeden önce sadece bir günü olduğunu öğrenir ve kalan vaktini hastanede geçirmek istemez. Ateş ve Orhan, bu son yolculuğunda ona eşlik edecektir. Ateş hastanede yokken Komiser Mahir de boş durmaz ve Ateş'in ekibini sorguya çekmeye çalışır. Çember iyice daralmaktadır ancak Hekimoğlu hala işin ciddiyetinin farkında değildir.

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Hekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Hekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanı detayları ve son bölüm özeti…
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