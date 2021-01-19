Hem kısıtlamayı ihlal etti, hem polise saldırdı

Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte sokağa çıkan ve kendisine kimlik soran polise saldıran kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri devriye esnasında durumundan şüphelendikleri bir şahsın kimlik kontrolünün yapmak istedi. Sokağa çıkma kısıtlamasını neden ihlal ettiği soran polise cevap vermeyen şahıs kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs eline geçirdiği sert cisimle polisi boynundan yaraladı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahsın narkotik suçlarından firari olarak aranan A.E.H. olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.