Müdahaleler geç, önlemler yetersiz İstanbul kara teslim

İstanbul'da dün sabah etkili olan kar yağışı trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yetersiz tuzlama çalışması ve ekiplerin kar küremede geç kalması trafik yoğunluğunun oluşmasında etkili oldu.Meteoroloji'nin günlerdir pazar ve pazartesi gününe dikkat çekmesine rağmen İBB'nin aldığı karla mücadele önlemleri yetersiz kaldı. Güne karla uyanan İstanbullular işe gitmek için yollarda zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde 10 cm'yi bulan kar nedeniyle Boğaz köprülerinde trafik durma noktasına geldi. Araçları ile işine gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını ara sokaklardan çıkaramadı. Ana yollara çıkmayı başaran sürücüler de yoğun trafiğe takıldı. Trafik yoğunluğu rekor kırarak yüzde 85'e ulaştı. Vatandaşlar saatlerce yollarda kaldı. Ana arterlerdeki kar nedeniyle ulaşımın durduğunu gören vatandaşlar bu sefer metro ve metrobüslere yöneldi. Toplu ulaşım araçları da vatandaşların çilesine derman olamadı. Otobüs, metro ve metrobüslerde uzun kuyruklar oluştu. İnsanlar dip dibe yolculuk etmek zorunda kaldı.Kar yağışının günler öncesinden duyurulmasına rağmen İBB'nin önlemlerinin yetersiz olduğunu ve yolları açmakta geç kaldığını kaydeden vatandaşlar tepki gösterdi.İstanbul Havalimanı'nda 300 kişilik "Kar Mücadele" ekibi, toplam 130 araç ve ekipmanla çalıştı. Apron temizlendi. Uçaklar alkolleme işleminden geçirildi. Kadıköy'de ise evsiz Sami Babacan (65) donarak öldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu olayla ilgili "Hafta içi arayın" diyerek telefonları kapattığı iddiası tepkilere neden oldu. Günler öncesinden "Gerekli tedbirleri aldık" diyen İBB yetersiz kalındığı için de eleştirildi.Tuzlanmadığı için adeta buz pistine dönen yollarda çok sayıda maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Sancaktepe'de kayan otomobil bir binaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Sürücü Mahmut Çalışkan "Fren bastım durmadı. Taşa denk geldi, binaya çarpmaktan son anda kurtuldum" dedi. Kağıthane'de bir servis aracı kaydı ve 3t akla attı. Sürücü ve 2 yolcu yaralandı. Bir taksi, zabıta aracına çarptı. Kağıthane'de yolda kayıp düşen Ayhan Cankaya'ya otomobil çarptı. Yaralanan Cankaya'yı almaya gelen ambulans da kayarak kaza yaptı. Üsküdar'da buzlu yolda kayan bir araç demir korkulukları kırarak bir apartmanın bahçesine düştü. Balkon duvarında asılı kalan aracı itfaiye ekipleri çıkardı. Beşiktaş'ta sivil polis aracı, trafik polisi aracına çarptı. Şişli'de kayan araç, bariyerlere vurdu. Buzlanma nedeniyle kayan bir çok aracın, cadde üzerlerinde park halindeki çok saydıa araca zarar verdiği görüldü