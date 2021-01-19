Heyelanda düşen dev kayalar yolu kapattı

Batman'ın Sason ilçesinde yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlçede sağanak yağışla birlikte yer yer yağan kar bazı köy yollarının ulaşımında aksamalara neden oldu.

Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolu aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle düşen yüzlerce kilo ağırlığındaki kaya parçaları yolu kapattı. Yolun kapanması üzerine harekete gecen Batman İl Özel İdare ekipleri, iş makinalarıyla çalışma başlattı. Yolu kapatan dev kaya parçalarını temizleyen ekipler, grup köy yolunu kontrollü şekilde trafiğe açtı.

Öte yandan grup köy yolunda trafik güvenliği için güzergâh boyunca heyelan oluşma riski bulunan alanların tespiti ve önlem alma çalışmaları devam ediyor.