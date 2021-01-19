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İki metrelik pitonla yakalandı!

'da internet üzerinden iki metre uzunluğunda sarı renkli burma piton satışı yapmaya hazırlandığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı. Kaçak yollarla ülkeye getirildiği ortaya çıkan piton yılanı ise koruma altına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 19.1.2021 17:09 ABONE OL
İki metrelik pitonla yakalandı!

Olay İstanbul'un Ümraniye'de ilçesinde gerçekleşti. İddialara göre; bir şüpheli, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye soktuğu iki metrelik piton yılanını internet üzerinden satışa çıkardı. İnternet üzerinde denetmelerde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, yılanı satışa çıkarmaya hazırladığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

PİTON YILANI KORUMA ALTINA ALINDI

Şüpheli Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan arama ise iki metre uzunluğundaki sarı renkli burma piton yılanı bulundu ve yılan koruma altına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

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İki metrelik pitonla yakalandı!
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