İki metrelik pitonla yakalandı!

Olay İstanbul'un Ümraniye'de ilçesinde gerçekleşti. İddialara göre; bir şüpheli, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye soktuğu iki metrelik piton yılanını internet üzerinden satışa çıkardı. İnternet üzerinde denetmelerde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, yılanı satışa çıkarmaya hazırladığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



PİTON YILANI KORUMA ALTINA ALINDI



Şüpheli Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan arama ise iki metre uzunluğundaki sarı renkli burma piton yılanı bulundu ve yılan koruma altına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün soruşturmasının devam ettiği belirtildi.