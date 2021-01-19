İran sınırına düşen çığ ihbarı asılsız çıktı

Başkale İlçesi İran sınırına yakın ve Van merkeze yaklaşık 180 kilometre uzaklıkta olan Esenyamaç mezrasına yakın İran sınırına dün öğle saatlerinde çığ düştüğü yönünde ihbar yapılmıştı. Çığın düştüğü bölgede 9 kişinin çığın altında kaldığı bildirilmiş, 4 kişinin ise çığ altında kaldığı yönünde 112'ye ihbar gelmişti. Çığın düştüğü ihbarını alan Van UMKE, 112 ve jandarma ekipleri arama kurtarma için yola çıktı. Bölgeye varan ekipler çığa dair herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi. İhbarın sınırda görevli İran askerlerince yapıldığı öğrenildi.

VAN VALİLİĞİ İHBARIN ASILSIZ OLDUĞUNU BİLDİRDİ

İhbar üzerine harekete geçen Van valiliği de bölgede yapılan arama ve tarama sonucunda çığ olayına rastlanmadığı, aynı bölgede çığ meydana getirecek potansiyelin de bulunmadığı bildirildi.