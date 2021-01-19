İstanbul merkezli 6 ilde torbacı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Diyarbakır, Ağrı, Mersin ve Mardin'de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 38 adreste 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda narkotik polisi, özel harekat timleri eşliğinde adreslere girdi. Adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.







BEYOĞLU MERKEZİ OPERASYON

Operasyonun İstanbul ayağında ise Beyoğlu merkezli Şişli, Kağıthane ve Küçükçekmece'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Beyoğlu'nda bir adrese baskın yapan polis ekipleri, çelik kapıyı tüm uyarılara rağmen açan olmayınca koç başıyla kapıyı kırarak adrese girdi.

İstanbul merkezli 6 ilde helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu | Video







ÇİFT SÜRGÜLÜ KAPI

Adreslerde yapılan aramalara hassas burunlu narkotik köpeği de eşlik etti. Yine Beyoğlu'nda bir adrese baskın yapan polis ekipleri, uyuşturucu satışı için hazırlanmış özel düzenekli bir kapıyla karşılaştı. Çift sürgülü olan kapıda açılan küçük bir delikten torbacıların, müşterilerine uyuşturucu satışı yaptığı öğrenildi.







DRONE İLE OPERASYON

Adreslerde uzun süre arama yapan polis ekipleri, arama yaptıkları yerlerde 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyona polis helikopterinin yanı sıra drone da eşlik ettik. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.