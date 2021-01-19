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Vali Yerlikaya’dan çağrı, sokakta kalanları bildirin

Kaymakamı ’nın sokakta kalan bir kişiyi otelde kalması için ikna ederken çekilen bir videoyu paylaşan Valisi , vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Sokakta kalanları en yakın karakola bildirin” dedi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 19.1.2021 23:02 Son Güncelleme: 19.1.2021 23:17 ABONE OL
İstanbul Vali Yerlikaya’dan çağrı, sokakta kalanları bildirin

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ve ilçe emniyet müdürü Selçuk Aldemir'in sokakta kalan bir kişiyi, evsizler için hazırlanan otelde kalması için ikna ederken çekilen bir videoyu paylaştı.

İstanbul Vali Yerlikaya’dan çağrı, sokakta kalanları bildirin | Video

OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Kaymakam Dallı ve Aldemir'in çabaları üzerine ikna edilen sokakta kalan kişi, valilik koordinesinde hazırlanan otele yerleştirildi.



"KİMSE SOKAKTA KALMASIN"

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Vali Ali Yerlikaya, "Kerem kardeşimizi dışarıda kalmaması ve otelde misafirimiz olması için Kaymakamımız çok zor da olsa ikna etti. Bu soğukta hiç kimsenin dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil. Sokakta kalan varsa mutlaka en yakın karakola bildirin. Kimse dışarıda kalmasın" dedi.

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İstanbul Vali Yerlikaya’dan çağrı, sokakta kalanları bildirin
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