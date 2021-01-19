İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ve ilçe emniyet müdürü Selçuk Aldemir'in sokakta kalan bir kişiyi, evsizler için hazırlanan otelde kalması için ikna ederken çekilen bir videoyu paylaştı.

İstanbul Vali Yerlikaya’dan çağrı, sokakta kalanları bildirin | Video

OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Kaymakam Dallı ve Aldemir'in çabaları üzerine ikna edilen sokakta kalan kişi, valilik koordinesinde hazırlanan otele yerleştirildi.





"KİMSE SOKAKTA KALMASIN"



Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Vali Ali Yerlikaya, "Kerem kardeşimizi dışarıda kalmaması ve otelde misafirimiz olması için Kaymakamımız çok zor da olsa ikna etti. Bu soğukta hiç kimsenin dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil. Sokakta kalan varsa mutlaka en yakın karakola bildirin. Kimse dışarıda kalmasın" dedi.