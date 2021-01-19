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İstanbulkart HES kodu ile nasıl eşleştirilir? İstanbulKART akbile HES kodu yükleme ekranı

’da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu 15 Ocak itibariyle başladı. İstanbulkart'ına HES kodu tanımlatmayanlar seyahat edemeyecek. İnternetten akbile HES kodu yükleme işlemi sırasında çok sayıda hatayla karşılaşan vatandaşlar, İstanbulkart noktalarına giderek işlemlerini tamamladı. Hâlihazırda hala, İstanbulKart-HES kodu eşleştirmesini yapmayan vatandaşlar ise, İstanbulkart'a HES kodu yükleme eşleştirme nasıl ve nereden yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. Akbile HES kodu tanımlama ve doğrulama işlemleri ekranı hakkında merak edilenler haberimizde.

Giriş Tarihi: 19.1.2021 17:19 ABONE OL
İstanbulkart HES kodu ile nasıl eşleştirilir? İstanbulKART akbile HES kodu yükleme ekranı

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, toplu taşıma kullanımı için akbillerine HES kodu yüklemesi yaptı. Bilindiği üzere toplu taşımada HES kodu zorunluluğu 15 Ocak itibariyle başladı. İnternet üzerinden ilgili işlemlerini yapamayan ve çeşitli hata ile karşılaşanlar, İstanbulkart gişelerine adeta akın etti. Bilindiği gibi, 15 Ocak itibarı ile İstanbul'da toplu taşıma kullanabilmek için akbile HES kodu doğrulama yapılması gerekiyor. Peki, İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl ve nereden yapılır? İstanbulKART akbile HES kodu yükleme son gün ne zaman?

İSTANBULKART'A HES KODU EŞLEŞTİRME VE TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

İstanbulkart'a HES kodu doğrulama yapmak için öncelikle Hayat Eve Sığar, E-Devlet veya SMS ile HES kodu almanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra, İstanbulkart akbile HES kodu yükleme, doğrulama ve tanımlama yapmak için şu adımları izleyin;

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu almanın üç farklı yöntemi bulunuyor. Dileyen kullanıcılar telefonlarına indirdikleri Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kodu edinebiliyor. Diğer bir yöntem ise kısa mesaj (SMS) ile HES kodu edinme. Son olarak devlet hizmetlerinin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesine yarayan e-Devlet üzerinden de vatandaşlar kodu edinebiliyor.

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. İşte adım adım detaylı HES kodu alma yöntemleri;

1- HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI ÜZERİNDEN KOD ALMA

Telefonları üzerinden kod almak isteyen kullanıcılar ilk olarak telefonlarında bulunan mobil marketler üzerinden uygulamayı indirmeleri gerekmekte. Uygulamayı telefonlarına yükleyen vatandaşlar kayıt işlemini tamamladıktan sonra "HES Kodu İşlemleri" bölümüne giriş yaparak " HES kodu Oluştur" butonuna tıklayarak kodu oluşturabilir. İsteyen kullanıcılar KOD kullanım sürelerini belirleyebilir.

2- SMS İLE HES KODU ALMA

Telefonlarının mesaj bölümüne giriş yapan kullanıcılar HES yazıp aralarında boşluk bırakacak şekilde T.C kimlik numarasını, Türkiye Cumhuriyeti Kimliğinde bulunan seri numarasının son 4 hanesini ve kod paylaşım süresini yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) yollayarak kodu edinebilir.

3- E-DEVLET HES KODU EDİNME

Kamu kurumlarına gitmeden birçok resmi işlemi gerçekleştirdiğimiz E-devlet üzerinden artık HES kodu alınabiliyor. İlk olarak HES kodu almak isteyen e-Devlet kullanıcıları T.C kimlik ve şifresiyle sisteme giriş yapıyor. Ardından sağ üst bölümünde bulunan arama kutucuğuna " HES Kodu Sorgulama" yazan vatandaşlar bu bölümde karşılarına gelen ekrandan kod oluşturup diledikleri kurumda kullanabilir.

İSTANBULKART'A HES KODU TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresine giderek aşağıda yer alan bilgileri doldurmanız gerekiyor.

Öncelikle;

Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İstanbulkart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını giriniz.

Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

KART DOLUM MERKEZLERİNDEN DE YAPILABİLİYOR

İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamayacak. Eşleme, internet üzerinden yapılabildiği gibi İstanbul Kart Dolum Merkezleri'nde de yapılabiliyor. Avcılar'da da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Uygulamaya 3 gün kala vatandaşlar kartlarını eşlemek için bayilere akın ediyor. Kimisi uzun süre kuyrukta beklediğini söylerken, uygulamayı gereksiz bulanlar da var.

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İstanbulkart HES kodu ile nasıl eşleştirilir? İstanbulKART akbile HES kodu yükleme ekranı
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